Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

15.03.2022 14:05
Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Avarlar Kavşağı'nda Mesut E. idaresindeki 16 CAS 94 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Olay yerine gelen trafik polislerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İnegöl, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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