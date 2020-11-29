Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polis ekipleri denetim yaptı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki denetimlerde durdurulan vatandaşların izin belgeleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Yaya ve araç sürücülerine yönelik denetimler sırasında 4 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika