Kurşunlu Mahallesi yolunda Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Onur Gürsoy'un (37) kullandığı 16 S 6195 plakalı servis otobüsüyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan Fatih Akyol (22) olay yerinde, sürücü Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Oğuzhan Sönmez ve Fatih Akyol'un cenazeleri, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri defnedildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İnegöl'deki kazada yaşamını yitiren iki gencin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

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