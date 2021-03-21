Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75

21.03.2021 22:07
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Duhan KöyiçiFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Peters 5, Shayok 32, Bircevic 9, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu, Munford 11, Ender Arslan, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 2HDİ SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR:...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Duhan Köyiçi

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Peters 5, Shayok 32, Bircevic 9, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu, Munford 11, Ender Arslan, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 2HDİ SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 4, Wright 12, Saldivar 19, Kairys 18, Leissner 6, Efe Beşok 1, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Akif Egemen Güven 4, Macura 111. PERİYOT: 23-13DEVRE: 44-353. PERİYOT: 58-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 81-75 mağlup etti.Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, 5. dakika ev sahibinin 7-4'lük üstünlüğü ile geçildi. Shayok ve Oğuz'un üst üste sayıları sonrası, skor avantajını artıran Bursa ekibi, skoru 15-9'a çekti. Pota altından Oğuz ile etkili olmaya devam eden Frutti Extra Bursaspor, farkı çift hanelere götürerek ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.İkinci periyoda da iyi başlayan Bursa temsilcisi, Munford, Metin ve Kadji'nin sayıları sonrası 13. dakika geride kalırken farkı 19'a yükseltti: 35-16. Çeyreğin sonuna doğru Afyon ekibinin farkı azaltma çabaları sonuç vermesine karşın, Bursa ekibi soyunma odasına 44-35'lik skor avantajıyla girdi.Dönüşte etkili olan Afyon ekibi, Kairys ve Saldivar'ın sayılarıyla skoru 44-41'e getirdi. Ardından savunma sertliğini de artıran konuk ekip, yine aynı ikilinin sayılarıyla bu kez 23. dakikada 44-45 öne geçti. Shayok'un dış isabetiyle nefes alan Bursa ekibine karşı, Afyon temsilcisi Saldivar ile cevap verirken, skor üstünlüğünün sürekli olarak el değiştirdiği bu bölümde son periyoda 58-58'lik eşitlikle girildi.

Son periyodun başında konuk ekip farkı 4'e çıkararak durumu 58-62'ye getirdi. Ancak, bu andan sonra toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Shayok-Kadji ikilisiyle oyun üstünlüğünü yeniden eline aldı ve Peters'ın dış atış isabetiyle 33. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Afyon ekibinin dönüş çabaları sonuç vermezken, Bursa temsilcisi parkeden 81-75 galip ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75

Mehmet Keseratar, Birkan Batuk, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı
Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı         
22:12
Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü         
21:34
Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu hastanelik oldu Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu hastanelik oldu         
21:24
Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi         
21:05
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçağı Türkiye'ye indi Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçağı Türkiye'ye indi         
18:15
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı         
17:50
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 22:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81-75 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei