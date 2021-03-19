Son dakika haberi: İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek
19.03.2021 16:51
Son dakika haberler: İngiltere'de Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.
İngiltere'de Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı. Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu. 6 torunu bulunan Stanley çifti, "Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu (parayı) çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz" dedi.
Son Dakika THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var