Son dakika haberi: İngiliz posta servisi 2 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

Son dakika haberi: İngiliz posta servisi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Son dakika haberlerine göre İngiliz posta servisi Royal Mail, 2 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

İngiliz posta servisi Royal Mail, 2 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

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Royal Mail'den yapılan açıklamada, şirketin yönetim pozisyonlarında çalışan 2 bin kişinin koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle işten çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada şirketin salgın nedeniyle değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uyduramadığına vurgu yapıldı.

Royal Mail halihazırda ülkede 9 bin 700'ü yönetim pozisyonlarında olmak üzere, 161 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Uzmanlar ekonominin canlanmaya başlaması ile beklenen ekonomik aktivitenin görülmemesi durumunda çok sayıda kişinin işini kaybedebileceği kanaatinde.

Mayıs ayı öncü verilerine göre ülkede 600 bin kişinin salgın nedeniyle işini kaybettiği açıklanmıştı.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda da ülkede salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:37 Kaynak: AA

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