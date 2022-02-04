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Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti - Son Dakika

Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti

04.02.2022 00:07
Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti

Son dakika gündem haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı, Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili Johnson üzerinde artan baskılar nedeniyle birkaç saat arayla görevlerinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı, Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili Johnson üzerinde artan baskılar nedeniyle birkaç saat arayla görevlerinden istifa etti.

Başbakan Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

Mirza, Başbakan Johnson'ın, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başsavcı olduğu dönemde pedofili Jimmy Savile'i yargılamada başarısız olduğu yönündeki bir iddiayı dile getirmesi ve bu yanıltıcı iddia nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, Özel Kalem Müdürü Rosenfield'ın da Johnson'a istifasını sunduğu ve başbakanın istifayı kabul ettiğini ancak bu pozisyona birisi atanana kadar Rosenfield'ın görevine devam edeceğini bildirdi.

Görevinden istifa eden bir diğer isim Reynolds'ın ise Dışişleri Bakanlığındaki görevine geri döneceği bildirildi.

Boris Johnson'ın üst düzey yardımcılarının istifaları, başbakanın partisi içindeki liderliğiyle ilgili artan rahatsızlığın ardından geldi.

Johnson, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporunu yayımlamasının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu 10 Numara ve Kabine Ofisi'nin yönetim şekliyle ilgili değişiklikler yapacağı sözünü vermişti.

Johnson özür dilemişti

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili kıdemli memur Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti - Son Dakika


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