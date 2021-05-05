Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu "sorumsuzluk" olarak niteledi - Son Dakika

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu "sorumsuzluk" olarak niteledi

05.05.2021 18:29
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemenin sorumsuzluk olacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemenin sorumsuzluk olacağını savundu.

Johnson, yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

İskoçya ve Birleşik Krallık'taki birçok kişinin, salgından çıkılırken referandum düzenlemenin zamanı olmadığını düşündüğünü ileri süren Johnson, "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur." dedi.

Yarın İngiltere'de yerel meclisler, İskoçya ve Galler'de parlamento ile Londra dahil 13 kentte de belediye başkanlığı seçimleri yapılacak.

İskoç Ulusal Partisi, seçimleri kazanması durumunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi vadediyor. Ancak referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

İskoç Parlamentosu seçimlerini ayrılıkçıların kazanması durumunda daha da güçlenecek ayrılıkçıların, alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor.

Bu seçeneklerden birini, ilgili yasaya karşı mahkemeye gitmek ve izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmak oluşturuyor. İskoç siyasetçiler, böyle bir girişimin ihtimal dışı olmadığını belirtiyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bu Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabilir. Bu durum aynı zamanda Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabilir.

2014'te yapılan referandumunda İskoçlar, yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmişti.

Boris Johnson, Bağımsızlık, England, İskoçya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu 'sorumsuzluk' olarak niteledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti         
18:49
WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek         
18:25
İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü         
18:08
İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım         
18:01
Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu         
17:30
ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!         
17:08
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Gören kendini gülmekten alamadı! Aracın arka koltuğunda 2 düveyle ilginç yolculuk Gören kendini gülmekten alamadı! Aracın arka koltuğunda 2 düveyle ilginç yolculuk         
16:30
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 18:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu "sorumsuzluk" olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement