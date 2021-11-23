Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Herzog, görüşmede serbest ticaret anlaşması dahil güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarındaki bağları güçlendirme konusundaki taahhütlerinin altını çizdi.

Johnson, İsrail ve Ürdün arasında yenilenebilir elektrik ve temiz su sağlamak için yapılan son anlaşmayı olumlu bulduklarını belirterek, Orta Doğu ülkeleri ile yapılan "normalleşme anlaşmalarını" da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İngiliz Başbakan, İngiltere'nin İsrail'in güvenliği ile bölgenin istikrarına olan bağlılığını yineledi.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, görüşmede Herzog, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Johnson'a teşekkür etti.

Başbakan Johnson ise "Hamas konusunda doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Zor ve tartışmalı bir karardı." dedi.

İki gün önce "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinlinin öldürülmesine ilişkin haberlere atıfta bulunan Johnson, "Bu karar, İsrail'de gördüğümüz korkunç olayla neredeyse anında doğrulanan bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, geçen hafta Hamas'ın siyasi ve askeri kanat ayrımı olmadan terör örgütü ilan edileceğini açıklamıştı.

Parlamentoya cuma günü gelecek düzenlemenin yasalaşması durumunda Hamas'a destek vermekle suçlananlar 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.