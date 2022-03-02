İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi

02.03.2022 18:37
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini savaş suçu olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini savaş suçu olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Rusya'ya yönelik sert açıklama geldi. Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" dedi.

Putin'in Ukrayna'nın Rus saldırılara karşı vereceği tepkiyi "yanlış hesapladığını" ifade eden Johnson, "Egemen bir ulusa yönelik tiksindirici saldırıda, Ukrayna halkının olağanüstü metanetini, özgür dünyanın onun barbarlığına karşı koyma konusundaki birliğini ve kararlılığını hafife aldı" dedi. Putin'in saldırıları artırması halinde ekonomik baskıyı daha da artıracaklarını vurgulayan Johnson, Ukrayna'yı ekonomik, askeri ve insani yardımla destekleyeceklerini belirterek, İngiltere'nin "Putin rejimi etrafındaki ilmeği sıkılaştırmaya devam edeceğini" açıkladı. Johnson, "Putin girişiminde başarısız olmalı" ifadelerini kullanarak, "Başarısız olacağından ve Ukrayna'yı korumayı başaracağımızdan şüphem yok" dedi.

(İHA)

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Avam Kamarası, Ukrayna, Rusya, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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