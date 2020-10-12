Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kısıtlamaları açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kısıtlamaları açıkladı

12.10.2020 19:47
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kısıtlamaları açıkladı, System.String[]

Son dakika haberler: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında 'orta, yüksek ve çok yüksek' olarak 3 uyarı seviyesi oluşturduklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında 'orta, yüksek ve çok yüksek' olarak 3 uyarı seviyesi oluşturduklarını ifade etti.

İngiltere'de son günlerde kritik vaka artışları endişene neden oldu. Başbakan Boris Johnson, virüsün yayılmasına engel olmadıkları takdirde, 'önüne geçilemez ölüm oranıyla' karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti. Johnson, 'orta, yüksek ve çok yüksek' olmak üzere 3 uyarı seviyesi oluşturulduğunu ifade etti.

SEVİYELER NEYİ İFADE EDİYOR?Boris Johnson, yeni önlemler kapsamında vaka sayılarına bağlı olarak orta uyarı seviyesinin devam edeceğini aktardı. Orta seviyeye göre, 6 kişiden fazla kişinin toplanması yasak ve ülke genelinde bar ve restoranlar 22.00'den sonra kapatılıyor.Yüksek uyarı seviyesinde kapalı alanlarda sosyalleşmenin yasaklanacağı ve 6 kişi kuralının bu seviyede de geçerli olacağı ifade edildi.

Çok yüksek uyarı seviyesinde ise Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) artan hasta sayıları nedeniyle baskı altında olacağı bölgeler için sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağı ve işletmelerin de kapatılacağı belirtildi.


Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kısıtlamaları açıkladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kısıtlamaları açıkladı - Son Dakika Dünya

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