Son dakika haberi | İngiltere, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki gösterdi - Son Dakika

İngiltere, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"nın, Hong Kong'un özerkliğini zedeleyeceği ve hak ve özgürlükleri tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julian Braithwaite, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumunda konuştu.

Çin'in çıkarmak istediği yasaya tepki gösteren Braithwaite, "İngiltere, Hong Kong'un otonomisini zedeleyecek ve hak ve özgürlükleri tehdit edebilecek, Çin'in Hong Kong'a ulusal güvenlik mevzuatı getirme planından derin endişe duyuyor." dedi.

47 üyeli konseye hitap eden Braithwaite, önerilen yasanın Birleşik Krallık ve Çin tarafından kabul edilen anlaşmalara aykırı olduğunu savundu, ayrıca Çin'i, Hong Kong'daki kurumlarla iletişime geçmeye davet etti.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik ve vatana ihanet suçlarına karşı kanunlar çıkarmasına imkan tanıyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.