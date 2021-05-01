İngiltere'de aşırı sağ terör örgütüne yapılan operasyonlarda aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Doğu Terörle Mücadele Polis Departmanının açıklamasında, Batı Yorkshire'da yapılan ilk operasyonda, 29 ve 30 yaşlarında 2 erkek ile 28 yaşındaki bir kadının terör eylemi planlama veya azmettirme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Galler'in kuzeyindeki Anglesey'de 28 yaşındaki bir erkek ile İngiltere'nin güney batısındaki Wiltshire'da 16 yaşındaki bir çocuğun da aynı suç şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

"Aşırı sağ terör örgütü üyesi olmakla" suçlanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Batı Yorkshire'daki bir polis karakoluna götürüldüğü, devam eden soruşturmalar kapsamında bazı evlerde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Bir adreste bulunan "şüpheli malzeme" nedeniyle bomba imha ekibinden destek istendiği de açıklandı.