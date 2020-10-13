Son dakika haberi: İngiltere'de doktorlar endişeli, koronavirüs hastaları arttı
13.10.2020 12:25
Son dakika habere göre İngiltere'de doktorlar artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yorgun ve endişeli olduklarını belirtti.
İngiltere'de doktorlar artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yorgun ve endişeli olduklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının son üç haftada dört katına çıktığını' söylerken, son 2 haftada koronavirüs ile hastanede yatan kişi sayısında yüzde 40 artışın olduğu belirtildi.
Yoğun bakımdaki sekiz hastaya bakan Dr. Cupitt, "Bunun nereye gideceği konusunda çok endişeliyiz" açıklamasında bulundu.
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