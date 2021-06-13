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İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi - Son Dakika

İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi

13.06.2021 18:15

İngiltere'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi.

İngiltere'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısı düzenledi. Johnson, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak Covid-19 aşısı ve eğitim finansmanına yönelik anlaşmaya varıldığını söyleyerek, "Küresel aşılamada büyük bir adım atıldığını" ifade ederken, Biden ise, "Ekonomik iyileşme için pandemiyi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren ve 11 Haziran'da başlayan G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısı düzenledi. Johnson, zirvede alınan ortak kararlara yönelik açıklamalarda bulunarak, dünya liderlerinin Covid-19 pandemisinde "bencil" ve "milliyetçi yaklaşımı" bırakmasını beklediğini aktararak, bu doğrultuda G7 liderlerinin gelişmekte olan ülkelere 1 milyardan fazla Covid-19 aşı dozu sağlayacağını belirtti.

Johnson, 100 milyonu Birleşik Krallık'tan olmak üzere doğrudan veya COVAX küresel aşı paylaşım planı aracılığıyla aşı bağışının sağlanacağını belirtti. Johnson, ayrıca Oxford/AstraZeneca aşısının "dünyanın en popüler aşısı" olduğunu ifade ederek, COVAX tarafından verilen aşıların yüzde 96'sının Oxford/AstraZeneca olduğunu sözlerine ekledi.

40 MİLYONDAN FAZLA KIZ ÇOCUĞUNA EĞİTİM DESTEĞİ

G7 ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde dünya çapında 40 milyondan fazla kız çocuğunu okula göndermek konusunda anlaştığını ve bu konuda liderlerin kararlılığını vurgulayan Johnson, Birleşik Krallık'tan 430 milyon sterlinlik bir bağış da dahil olmak üzere "Eğitim için Küresel Ortaklığa" yönelik finansman konusunda G7 ülkeleriyle anlaşmaya varıldığını söyledi. Johnson, bazı çocukların eğitime erişim sorunu olduğunu belirterek, bunu "uluslararası bir rezalet" olarak nitelendirdi. Johnson ayrıca, tüm çocukları ve özellikle kız çocuklarını eğitmenin "ülkelerin yoksulluktan ve korona virüs krizinden kurtulmalarına yardımcı olmanın en kolay yollarından biri" olduğunu ifade etti.

"G7 LİDERLERİ HARİKA BİR UYUM İÇİNDE"

Johnson, görüşmelerin büyük çoğunluğunun Brexit dışındaki konularda olduğunu belirterek, iklim değişikliği ve Covid-19 aşıları konusunda liderlerin "harika bir uyum" içinde olduğunu açıkladı. Johnson, Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği, kız çocuklarının eğitimi ve altyapı projeleri gibi konularda ABD Başkanı Biden ile "Ortak çıkarları" paylaştığını söyleyerek, "tamamen aynı sayfadayız" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNCE BATILI ÜLKELER ÇÖZMELİ"

Johnson, G7 ülkelerinin küresel karbon emisyonlarının yüzde 20'sinden sorumlu olduğunu söyleyerek, batılı ülkelerin iklim değişikliği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Sanayileşmenin bugün birçok iklim sorununu meydana getirdiğini belirten Johnson, "İklim değişikliği etkilerine karşı mücadele etmek için eylemin bizimle başlaması konusunda liderlerle aynı fikirdeyiz" ifadelerini kullandı. Johnson, bu doğrultuda G7'nin iklim değişikliğinin etkilerine karşı koymak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

BİDEN: "EKONOMİK İYİLEŞME İÇİN PANDEMİYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

İngiltere'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılarak göreve gelmesinden bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştiren Biden da görüşmelerin içeriğine yönelik yaptığı açıklamada, G7 zirvesinde "olağanüstü bir işbirliği ile verimli bir toplantının tamamlandığını" söyledi. Biden, salgını sona erdirmek ve küresel ekonomik iyileşmenin toplantıların önceliği olduğunu açıklayarak, "Biri olmadan diğer problemlerle başa çıkamayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden ekonomik iyileşme için pandemiyi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi
İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi
İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi
İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi
İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de G7 Liderler Zirvesi sona erdi - Son Dakika


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