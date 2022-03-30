Son dakika haberi: İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

30.03.2022 17:08
Son dakika haberi: İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de pazartesi günü köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki erkek çocuğun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de pazartesi günü köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki erkek çocuğun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

West Mercia Polis Teşkilatında Başkomiser Rebecca Love, yaptığı açıklamada, pazartesi Worcestershire'da köpek tarafından ısırılan 2 yaşındaki bir çocuğun bu sabah yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çocuğun tıbbı tedaviye rağmen aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Love, bunun trajik bir olay olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Love, 2 yaşındaki çocuğa saldıran köpek ve aynı adresteki diğer 2 köpeğin cinsini henüz teyit edemediklerini ancak ülkede yasa gereği "yasaklı köpekler" listesinde olduklarına inanmadıklarını dile getirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, Worcestershire'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun ağır yaralandığı belirtilmişti.

İngiltere'de 22 Mart'ta da 17 aylık bir kız çocuğu, ailesinin 1 hafta önce sahiplendiği köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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