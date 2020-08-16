Son dakika haberi... İngiltere'de koronavirüs nedeniyle açık hava sinemaları yaygınlaşıyor - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, müzeler, kütüphaneler ve galeriler sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile kontrollü şekilde yeniden hizmet vermeye başladı. Sinema salonlarının hala kapalı olduğu ülkede, açık hava sinemalarına ilgi artıyor.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı. Restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, müzeler, kütüphaneler ve galeriler sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile kontrollü şekilde yeniden hizmet vermeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki sinema salonları ise virüse karşı hala kapalı tutuluyor. Amerika'da ortaya çıkan 'Arabalı Sinema' (Drive-in Movie, Drive-in Film Club) Londra'da sinemaların kapalı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Londra'daki toplu mekanlarda, mesafe göstergeleri, dezenfeksiyon cihazlarının bulunması ve bazı masaların boş bırakılması gibi önlemler alınsa da yine de restoran, bar ve kafeler fazla ilgi görmüyor, çoğu yer ve sokaklar salgın öncesine oranla büyük oranda boş kaldı.

"KENDİNİZİ HAPİSTE BULABİLİRSİNİZ"

Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada, bar ve restoranların İngiltere çapında yeniden açıldığını belirterek, "Herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması, kesinlikle hayati öneme sahip. Beraberce çok çalışıp çok sayıda hayat kurtardık. Toplum içerisinde kurallara bağlı kalın, birbirinizden uzak durun ve gün içinde ellerinizi defalarca yıkayın" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı da İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Yasaları ihlal ederseniz kendinizi hapiste bulabilirsiniz" uyarısında bulundu. Sınırların gevşetilmesi adımları kapsamında ibadet yerlerinde sınırlı giriş uygulanıyor, düğün törenlerine de 'en fazla 30 kişi' koşuluyla izin veriliyor. Londra'da spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonları kapalı kalmaya devam ediyor.Covid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya, Hindistan ve Meksika'dan sonra beşinci sırada yer alıyor.

"İNGİLTERE KORONAVİRÜS KONUSUNDA SINIFTA KALDI"

İngiltere'de bulunan Türk vatandaşları, insanların koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında özellikle maske kullanımına dikkat etmediğini belirtti. İstanbul'dan Londra'ya gelen Türk vatandaşı, "Üç gün önce geldim Londra'ya, İstanbul'daydım. İstanbul'daki, Türkiye'deki önlemler ile buranın hiçbir alakası yok. Türkiye'de çok sıkı tutuluyor iş. Maskesiz kimse gezmiyor. Burada havalimanında, hiçbir yerde maske takıldığına şahit olmadım. Bazı insanlar var, onlar da muhtemelen İngiliz değiller. Bu konuda bence İngiltere sınıfta kaldı. Türkiye'deki önlemlerle arada çok büyük farklar var" dedi.