Son dakika haberi! İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği
28.11.2020 13:09
Son dakika dünya haberi: İngiltere'de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.
İngiltere'de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere'de yaklaşık 2,7 milyon insana Dvitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.
Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtayacı olan kişiler yararlanabilecek.
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