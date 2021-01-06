Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1041 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1041 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece "bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

1041 kişinin daha hayatını kaymesiyle toplam can kaybı sayısı 77 bin 346'ya çıktı.

Hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası var

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.