Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de, en yüksek günlük ölü sayısı görüldü - Son Dakika

Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de, en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

08.01.2021 19:45

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarındaki artışın önüne geçilemiyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişi hayatını kaybetti. Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve yüzde 70 daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı İngiltere'de, son 24 saatte salgın nedeniyle 1325 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edildi.

68 BİN 53 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 bin 53 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 957 bin 472'ye yükseldi. Son 24 saatte 1325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 79 bin 833'e çıktı. Bu, 1224 ölünün kayda geçtiği 21 Nisan'dan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 55 milyon 3 bin 851 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de, en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

İngiltere, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de, en yüksek günlük ölü sayısı görüldü - Son Dakika Dünya


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