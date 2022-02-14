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Son dakika haberi! İngiltere'de muhalefet lideri, Johnson'ın sözlerinden sonra ölüm tehdidi aldığını söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi! İngiltere'de muhalefet lideri, Johnson'ın sözlerinden sonra ölüm tehdidi aldığını söyledi

14.02.2022 15:23
Son dakika haberi! İngiltere'de muhalefet lideri, Johnson'ın sözlerinden sonra ölüm tehdidi aldığını söyledi

Son dakika haberine göre İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'ın kendisini başsavcılık yaptığı dönemde pedofil Jimmy Savile'ı yargılamamakla suçlamasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirtti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'ın kendisini başsavcılık yaptığı dönemde pedofil Jimmy Savile'ı yargılamamakla suçlamasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Starmer, BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, Başbakan'ın sözlerinin "aşı sağcı komplo teorilerini beslediğini" ve bunun "sıkıntılara" yol açtığını belirtti.

Johnson'ın kendisini suçlarken ne yaptığını tam olarak bildiğini kaydeden Starmer, Başbakan'ın açıklamalarının ardından tehdit alıp almadığına ilişkin soru üzerine "Evet. Bunun hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü küçük çocuklarım var." dedi.

Starmer'ın açıklamaları, İşçi Partisi liderine yönelik ölüm tehditleri hakkında soruşturma başlatmasının ardından geldi.

Telegram'daki bir aşırı sağcı grupta, Starmer'ın "idam edilmesi" çağrıları yapıldığı belirlenmiş ve bununla ilgili belgeler polise iletilmişti.

Başbakan Johnson, Starmer'ı başsavcı olduğu dönemde, hakkında cinsel taciz suçlamaları bulunan ve 2011'de 84 yaşında hayatını kaybeden İngiliz sunucu Jimmy Savile'la ilgili davaları kovuşturmada başarısız olduğu iddiasında bulunmuştu.

Johnson, tepkiler üzerine daha sonra kısmen geri adım atarak Starmer'ın davayla doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını ancak o dönem başsavcı olarak kurumu adına özür dilediğini söylemişti. Bu iddiadan bir hafta sonra 7 Şubat'ta Starmer, bazı protestocuların sözlü saldırısına uğramış ve polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Başbakanlık, Johnson'ın sözleri ile Starmer'a yönelik saldırı arasında bir ilişki kurulamayacağını öne sürmüştü.

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Boris Johnson, Başbakan, England, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İngiltere'de muhalefet lideri, Johnson'ın sözlerinden sonra ölüm tehdidi aldığını söyledi - Son Dakika


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