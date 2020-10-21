Son dakika haberi: İngiltere'de otomobili çarptığı bisikletli, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de otomobilin çarptığı bisikletli 10 yaşındaki Steven Duffield. hayatını kaybetti.

Hull şehrinde Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir otomobil Steven Duffield ve arkadaşının üzerinde olduğu bisiklete çarptı. Kazada, Duffield hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşı ise Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, 30 yaşındaki erkek otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.