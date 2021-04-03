Son dakika haberi... İngiltere'de "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... İngiltere'de "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi (1)
03.04.2021 16:15
Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi.
Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.
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