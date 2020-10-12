İtalya'da son 24 saatte 4 bin 619 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 619 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 359 bin 569'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 619 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 39 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 359 bin 569'a, toplam can kaybı ise 36 bin 205'e ulaştı. Ülkede 240 bin 600 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.