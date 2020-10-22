Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakası
22.10.2020 20:04
Son dakika dünya haberi... İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347'ye ulaştı.
Son Dakika Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da yapacak Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!