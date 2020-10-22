Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347'ye ulaştı.