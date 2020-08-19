Son dakika haberi: İngiltere'de "sosyal mesafesiz" partiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: İngiltere'de "sosyal mesafesiz" partiye para cezası

Son dakika gündem haberi... İngiltere'nin Manchester kentindeki bir evde düzenlenen parti, polis tarafından drone ile görüntülendi.

Son dakika haberi: İngiltere'de

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir evde düzenlenen parti, polis tarafından drone ile görüntülendi. Partiyi düzenleyen kişiye para cezası kesilirken, polis yeni tip korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının açık bir şekilde ihlal edildiğini ifade etti.

Manchester Polisi (GMP) Cumartesi günü yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir evdeki partide sosyal mesafe kurallarının göz ardı edildiğini bildirdi. Polis tarafından drone ile çekilen parti görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Manchester polisi, partiyi organize eden 27 yaşındaki bir kadına 100 sterlin (yaklaşık 963 Türk lirası) para cezası verildiğini belirtirken, aynı zamanda söz konusu mülke 3 ay boyunca ev sakinleri hariç kimsenin giremeyeceğini ifade etti. Polis, toplumdaki herkesi korumak için yürürlükte olan ve saygı duyulması gerektiği belirtilen yeni tip korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının Cumartesi günü gerçekleşen ev partisinde açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, "bencilce ihlallerin" hoş görülmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan İngiltere'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen, kısıtlamalar Manchester'da ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor. İngiltere'deki son güncel verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 381 olarak güncellenirken, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 320 bini aştı. - MANCHESTER

Manchester, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İngiltere'de 'sosyal mesafesiz' partiye para cezası - Son Dakika
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