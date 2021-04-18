Son dakika haberi! İngiltere'den, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'ya destek - Son Dakika

Son dakika haberi! İngiltere'den, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'ya destek

18.04.2021 15:47
Son dakika haberi! İngiltere'den, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'ya destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'nin, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'yı desteklediği bildirildi.

İngiltere'nin, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'yı desteklediği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus istihbarat servisinin, Çekya'daki "pervasız" ve "tehlikeli" eylemleri kınandı.

Açıklamada, Çekya'nın Vrbetica kentinde 2014'te iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın faillerinin, 2018'de, İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rus istihbaratının Avrupa'da tehlikeli ve kötü niyetli operasyonlar yürütme girişimlerini ifşa eden Çekya'yı desteklediklerini belirtti.

Salisbury saldırısının faillerini adalete teslim etmekte kararlı olduklarını, Çekya'nın bu yönde attığı adımları takdir ettiklerini kaydeden Raab, Rusya'ya "en temel uluslararası normları ihlal eden eylemlerden vazgeçmesi" çağrısında bulundu.

Çekya'nın, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde, 2014'te meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, dün yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın, Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve bu kişilerin, 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu belirtmişti.

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ve bu kararın, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine iletildiğini açıklamıştı.

Salisbury saldırısı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 2018'de Salisbury kentinde kimyasal bir madde ile zehirlenmişti.

Dönemin İngiltere Başbakanı Teresa May, Skripal ile kızının Rus yapımı "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlendiğini duyurmuştu.

Rusya'yı "İngiltere'yi kimyasal silah çöplüğüne çevirmekle suçlayan" İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbarat servisi GRU'da görev yapan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'u, olaydan sorumlu tutmuştu.

Kimyasal, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İngiltere'den, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'ya destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar "Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı         
17:05
Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı         
16:42
Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı         
16:25
Çöl tozlarına dikkat! Çöl tozlarına dikkat! "Çarşamba gününe kadar etkili olacak" diyen profesör uyardı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın         
16:02
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Baba-oğulu darbeden şehir magandaları pompalı tüfekle kurşun yağdırdı Baba-oğulu darbeden şehir magandaları pompalı tüfekle kurşun yağdırdı         
15:27
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor         
11:24
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek         
10:23
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı         
09:47
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 17:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İngiltere'den, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'ya destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei