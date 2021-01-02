Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak

İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere- İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

4 OCAK'TA PİYASADA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı için geliştirilen AstraZeneca aşısının 4 Ocak'ta piyasaya süreceğini duyurdu.

AŞI KARTLARI VERİLDİ

Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler ve ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları, aşının ilk yapıldığı gruplar arasında yer alıyor. Ülkede aşı olan sağlık çalışanı arasında Türk Doktor Ertan Erel de yer aldı. Aşılama programı ilk kez ülke genelindeki 70 hastanede devreye girerken aşı olanlara aşı kartı verilmeye başlandı.

İKİNCİ DOZ İÇİN RANDEVU ALINIYOR

Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu veriliyor. Ayrıca aşılanacak kişilere hatırlatmalar cep telefonlarına kısa mesajla gönderiliyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Biontech ve Pfizer'in aşısıyla ilgili en büyük zorluk, aşının eksi 70 derecelik soğutma dolaplarında muhafaza edilme zorunluluğu. Öte yandan, İngiltere'de bu güne kadar bir milyondan fazla kişi aşılandı, ülke genelinde yaklaşık 500 aşı noktası ile yıl sonuna kadar halkın yüzde sekseninin aşılanması hedefleniyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Kovid-19 aşısı ilk olarak 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.