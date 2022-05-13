Son dakika haberleri | İngiltere'den Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İngiltere'den Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı

13.05.2022 14:22
Son dakika haberleri | İngiltere'den Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine ve aile üyelerine yönelik yeni yaptırımları açıklayarak, Putin'in finansal ağının hedef alındığını söyledi.

İngiltere hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine ve aile üyelerine yönelik yeni yaptırımları açıklayarak, Putin'in finansal ağının hedef alındığını söyledi.

İngiltere hükümeti, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle bugün Rusya'ya yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu. İngiltere'nin son yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenleri de dahil olmak üzere Putin'in finans ağını hedef aldığı belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Putin'in yakın çevresindeki aile üyelerini ve finansörlerini izole ederken, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgalini sürdüren Putin üzerindeki baskıyı artırıyor" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin'in lüks yaşamını destekleyen ve yakın çevresindeki gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz. Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, Putin'in kuzenleri Igor Putin, Roman Putin, Mihail Shelomov ve akrabası Mihail Putin'in yer aldığı belirtildi. Yaptırım uygulananlar arasında ayrıca Putin ile yakın bir ilişkisi olduğu iddia edilen ve özel Rus medya şirketi olan Ulusal Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Alina Kabaeva ve büyükannesi Anna Zatseplina, Putin'in yakın arkadaşı Alexander Plekhov ve Mikhail Klishin, Vladimir Kolbin, Viktor Khmarin, Yuri Shamalov'un yer aldığı belirtildi. İngiltere hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde hakkında yaptırım kararı aldığı kişilere varlık dondurması ve seyahat yasağı uyguluyor.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana İngiltere'nin net küresel değeri toplamda 117 milyar sterlinin üzerinde olan Rus oligarkların hedef alındığını belirterek, binden fazla kişiye ve 100 kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı.

(Aylin Albayrak - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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