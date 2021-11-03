Son dakika haberi... İngiltere, Kenyalı kadını öldürdüğü ileri sürülen İngiliz askerleri iade etmeye hazır - Son Dakika

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, 2012'de Kenyalı Agnes Wanjiru'nun ölümüne karıştığı ileri sürülen İngiliz askerlerini iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Kenya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Heappey, İngiltere'nin Wanjiru davasının Kenya kamuoyunu nasıl etkilediğinden haberdar olduğunu belirterek, "Bu meseleyi ciddiyetle ele aldığımızı bilmenizi istiyoruz. Wanjiru için adaletin tecelli etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Wanjiru ve ailesinin uzun süredir adalet beklediğini hatırlatan Heappey, İngiltere'nin hiçbir şeyin gizli kalmasına müsaade etmeyeceğini ve tüm gerekli bilgileri Kenya tarafına aktaracağı dile getirdi.

Heappey, gün yüzüne çıkan yeni suçlamalar olması durumunda da bu iddiaların peşinden gidileceğini söyledi.

The Sunday Times'ta ekim ayında yer alan bir haberde, 2012'de 21 yaşındaki Kenyalı kadın Wanjiru'yu öldürdüğü iddia edilen İngiliz askerin cinayeti arkadaşlarına itiraf ettiği ve yine asker olan arkadaşlarından birinin o dönem cinayeti üst düzey subaylara bildirdiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Otelin foseptik çukuruna atıldı

Kenyalı kadının cesedi Mart 2012'de kaybolduktan 2 ay sonra, Kenya İngiliz Ordusu Eğitim Birliğine (BATUK) araçla 10 dakika mesafedeki Nanyuki şehrinde bir otelin foseptik çukurunda bulunmuştu.

Wanjiru'ya yapılan otopsinin ardından kadının göğsüne ve karnına aldığı bıçak yaraları sonucu öldüğü tespit edilmişti.

Cesedin durumu nedeniyle cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı belirlenememiş ancak dövüldüğüne dair kanıtlar bulunmuştu.

Görgü tanıkları daha önce The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, Wanjiru'nun en son bir İngiliz askeriyle otelin barından çıkarken görüldüğünü söylemişti.

Kenya'da 2019'da yapılan bir soruşturmada, Wanjiru'nun "Bir veya iki İngiliz askeri tarafından öldürüldüğü" sonucuna varılması ve İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) müfettişlerinin soruşturmalarına rağmen kimse adalete teslim edilmemişti.