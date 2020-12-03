Son dakika haberi | İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberi | İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi

03.12.2020 17:59
Son dakika haberi | İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde "büyük" bir patlama meydana geldiği ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde "büyük" bir patlama meydana geldiği ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avon Yangın ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, TSİ 14.12'de Avonmouth Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Merkezi'nde büyük bir patlama olduğu ihbarının alındığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Avon ve Somerset polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda polis gönderildiği kaydedildi.

BBC'ye açıklamada bulunan Avon Yangın ve Kurtarma servisinden bir yetkili, atık su arıtma tesisinde meydana gelene patlamada birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, tam sayının daha sonra açıklanacağını aktardı.

İşçi Partisinin Bristol milletvekili Marvin Rees de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avonmouth Kings Weston Lane'deki Wessex atık su sahasında büyük bir patlama oldu. Düşüncelerim bu olaydan etkilenen herkesle." ifadelerine yer verdi.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İngiltere, Patlama, Bristol, Avon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi - Son Dakika


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