Son dakika haberi... İngiltere, Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İngiltere, Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı aldı

22.03.2021 20:21
Son dakika haberi... İngiltere, Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı aldı, System.String[]

Son dakika habere göre İngiltere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen "en büyük insan hakları krizlerden biri" olarak niteledi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kısırlaştırma, kitlesel gözaltı ve gözetleme, işkencenin de yer aldığı insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan kanıtların göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Raab, kanıtların uydu görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinden sızan bilgiler, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütünün de dahil olduğu güvenilir açık kaynak raporları ve İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı ziyaretlerden oluştuğunu söyledi.

Raab, DNA'ların toplanması, yüz tanıma yazılımı ve polislik algoritmaları dahil olmak üzere birçok yöntemin kullanılmasıyla tüm Uygur nüfusunun gözetim altında tutulduğunu, kadınların zorla kısırlaştırıldığını ve çocukların ailelerinden zorla koparıldığını kaydetti.

Uluslararası ortaklarıyla çalışarak sorumlulara hesap sormak için hedefe yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu kapsamda 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosuna yaptırım kararı aldıklarını duyuran Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Wang Junzheng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, England, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İngiltere, Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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