Son dakika haberi! İngiltere ve Danimarka'dan İzmir'e gelenlerin izolasyon süresi 10 güne düşürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! İngiltere ve Danimarka'dan İzmir'e gelenlerin izolasyon süresi 10 güne düşürüldü

16.03.2021 16:00
Son dakika haberi! İngiltere ve Danimarka'dan İzmir'e gelenlerin izolasyon süresi 10 güne düşürüldü, System.String[]

Son dakika haber... İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yeni mutasyonlarının görüldüğü İngiltere ve Danimarka'dan gelen kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesine yönelik karar aldı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yeni mutasyonlarının görüldüğü İngiltere ve Danimarka'dan gelen kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesine yönelik karar aldı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya'dan gelen kişilere yönelik yapılan uygulamaların ise devam edeceği bildirildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda, korona virüsün yeni mutasyonlarının görüldüğü İngiltere ve Danimarka ülkelerinden gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesi kararı alındı. Ayrıca, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testi negatif çıkan kişilerin karantinalarının sona erdirilmesi ve test yaptırmayan kişilerin karantinalarının 10 güne tamamlanması, PCR testi pozitif çıkan kişilerin ise tedavilerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda yapılacağı bildirildi. Güney Afrika ve Brezilya ülkelerine yönelik uygulamaların ise aynı şekilde devam edeceği aktarıldı.

İşte alınan karar

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere ve Danimarka'dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesine, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testlerinin yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesine, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına,

2. Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen kişilere yönelik uygulamanın ise İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2021 tarihli ve 2556 sayılı yazısı ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün bila tarihli yazısı doğrultusunda alınan 15 Şubat 2021 tarih ve 2021/08 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtildiği şekilde aynen devam etmesine, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, kaymakamlarımız ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirlerimiz tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, oy birliğiyle karar verilmiştir." - İZMİR

Koronavirüs, Danimarka, England, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İngiltere ve Danimarka'dan İzmir'e gelenlerin izolasyon süresi 10 güne düşürüldü - Son Dakika


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