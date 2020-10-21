Son dakika haberi | İnhisar'daki Mihal Gazi Türbesi'nde çevre düzenleme çalışması
21.10.2020 12:07
Son dakika gündem haberine göre Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından olduğu belirtilen Abdullah Mihal Gazi'nin, Bilecik'in İnhisar ilçesinden bulunan türbesinde çevre düzenlemesi yapıldı.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından olduğu belirtilen Abdullah Mihal Gazi'nin, Bilecik'in İnhisar ilçesinden bulunan türbesinde çevre düzenlemesi yapıldı.
Kaymakamlık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında türbede çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.
İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni görünümü ile türbeye daha çok ziyaretçi geldiğini belirterek, "Mihal Gazi'nin, önemli fetihlerde Osman Bey'in yanında yer aldığını tarihten öğreniyoruz. Hatta Orhan Gazi ile Bursa'nın fethine katıldığını biliyoruz. Böylesine önemli bir kahraman için ne kadar hizmet edersek edelim eksik kalırız, yaptığımız hizmeti kafi göremeyiz." ifadelerini kullandı.
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