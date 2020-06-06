Son dakika haberi... İnönü'de yol çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması başladı. Çalışmalar neticesinde ilçe sakinleri gösterdiği gayretten dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR