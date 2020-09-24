Son dakika haberi: İnşaat alanındaki ağaçlar nakledildi - Son Dakika

Baskil Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binası alanındaki ağaçlar okullara nakledildi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaptığı açıklamada, binanın yapımına başlamadan önce inşaat alanında yetişmiş ağaçların nakli için ilgili kurumlardan sökme ve dikme aracı temin ettiklerini söyledi.

Mevcut yetişmiş ağaçları kökünden kaldırılıp okullarımızın bahçesine dikilmesini sağladıklarını dile getiren Yılmaz, "Ağaç kolay yetişmiyor. Çevreyi korumak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.