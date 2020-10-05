Son dakika haberi! İnşaat halindeki binada mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın merkez Edremit ilçesinde boş bir binada mahsur kalan ve yaralı olan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı yarı inşaat halinde olan binanın 2 katından gelen köpek sesi üzerine haber verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. İtfaiye merdiven kullanarak mahsur kalan yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı olduğu görünen yavru köpeğin tedavisi yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. - VAN