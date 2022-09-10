BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı apartmanda tadilat yapan inşaat işçisi Ömer Tunç (64) merdivende ölü bulundu. Tunç'un ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Tadilat yapan inşaat işçisi Ömer Tunç, binadakiler tarafından merdivende hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir darp ve yaralanma izine rastlanılmayan inşaat işçisinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İNŞAAT İŞÇİSİ, TADİLAT YAPTIĞI APARTMANDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika