Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

27.02.2021 12:12
Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 9. katından düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 9. katından düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta su tesisatçısı olarak çalıştığı ileri sürülen Latif A. inşaatın 9. katında çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Diğer işçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptığı incelemede 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İnşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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