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Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI - Son Dakika

Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

20.01.2022 16:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde inşaat alanında oynarken düşüp boğazına demir çubuk saplanan 8 yaşındaki Seçil Su Çatal, yaşam mücadelesini kazandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde inşaat alanında oynarken düşüp boğazına demir çubuk saplanan 8 yaşındaki Seçil Su Çatal, yaşam mücadelesini kazandı. Hastanedeki tedavisinin ardından Seçil, taburcu edildi.

Olay, 10 Ocak günü saat 17.30 sıralarında Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, dengesini kaybedip düştü. Boğazına demir çubuk giren küçük Seçil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından de Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Seçil Su Çatal'ın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Seçil, durumunun iyiye gitmesi üzerine 15 Ocak'ta servise alındı. Seçil, servisteki tedavisinin de tamamlanmasıyla taburcu edildi.

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HABER Gülşah ÖZGENADANA, (DHA)-

Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI
Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI
Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

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Ceyhan, İnşaat, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İNŞAATTA DÜŞÜP BOĞAZINA DEMİR SAPLANAN KÜÇÜK SEÇİL, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI - Son Dakika
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