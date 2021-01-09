Son dakika haberi: İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberi: İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı

Son dakika haberi: İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:13

Son dakika haberi... SİVAS'ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) koluna, demir saplandı.

SİVAS'ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) koluna, demir saplandı. İşçinin kolundaki demir, hastanede itfaiye ekibince kesilerek, çıkarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi güzergahındaki YHT inşaatında meydana geldi. Emre Karaman'ın sağ koluna, çalıştığı sırada inşaat demiri saplandı. Durumu fark eden işçinin mesai arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Karaman, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kolundaki demirle ambulansa bindirilip, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Sivas Belediyesi itfaiye ekibi de geldi. Karaman'ın koluna saplanan demir, itfaiye ekibi tarafından kesici aletle çıkarıldı. Emre Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı - Son Dakika
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