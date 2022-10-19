Edinilen bilgiye göre, Ergene Sağlık Mahallesi'ndeki bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çubuk ve malzeme alıp at arabasına yükleyen 3 şüpheli olay yerinden ayrıldı. At arabasının Çorlu ilçesine giriş yaptığı bilgisi üzerine Çorlu ve Ergene emniyeti tarafından bölgeye ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı - Son Dakika

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