İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı - Son Dakika
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İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı

19.10.2022 22:12

İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çalan at arabalı 3 şüpheli, polis tarafından Çorlu ilçesinde yakalandı.

İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çalan at arabalı 3 şüpheli, polis tarafından Çorlu ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ergene Sağlık Mahallesi'ndeki bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çubuk ve malzeme alıp at arabasına yükleyen 3 şüpheli olay yerinden ayrıldı. At arabasının Çorlu ilçesine giriş yaptığı bilgisi üzerine Çorlu ve Ergene emniyeti tarafından bölgeye ekip sevk edildi.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde durdurulan at arabasındaki 3 şüpheli, gözaltına alınarak Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi amirliğine götürüldü. Çalınan demirler de sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı - Son Dakika

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