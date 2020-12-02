Son dakika haberi! İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak hükümetinin göçmen kamplarını kapatma kararını eleştirdi - Son Dakika

Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak hükümetinin ülkedeki göçmen kamplarını yıl sonuna kadar kapatma kararını eleştirerek, göçmen kampları kapatılırsa binlerce insanın evsiz kalacağı uyarısında bulundu.

Irak hükümeti, bu yılın sonuna kadar ülkedeki bütün göçmen kamplarını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) karara ilişkin açıklama geldi. Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü, göçmenlere yeterli süre tanınmadan kampların kapatılmasının binlerce insanı evsiz bırakacağını ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edeceğini belirterek, "Açık cezaevine benzeyen kamplarda yaşayan insanlara taşınma özgürlüğü tanınmalı. Ev, gıda, içme suyu, sağlık muayenesi ve diğer hizmetler sağlanmadan göçmenlerin kamptan zorla çıkarılmamaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

Irak hükümeti, geçtiğimiz aylarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 60 binden fazla göçmenin kaldığı 17 kampı kapatmak için oluşturduğu komisyon, bugüne kadar 11 kampı kapattı.

2014 ve 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ ile Irak ordusu arasındaki savaş nedeniyle Irak tarihinde en büyük göç dalgası yaşandı.

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin, Ninova, Selahaddin, Anbar illerini tamamıyla ele geçirmesi üzerine, Babil, Kerkük, Diyale ve Bağdat çevresindeki bazı bölgelerden 5 milyondan fazla Iraklı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL