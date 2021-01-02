Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet - Son Dakika

Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet

02.01.2021 19:59
Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet, System.String[]

Son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'da görev alan polis ekipleri yollarda ve sokak aralarında kuş uçurtmuyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'da görev alan polis ekipleri yollarda ve sokak aralarında kuş uçurtmuyor.

Çin'den bütün dünyaya yayılan ve milyarlarca insanın korkulu rüyası haline gelen korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Kış mevsiminde vaka sayılarının artışa geçmesiyle ülke genelinde her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da sessizlik hakim.

Araçlar denetleniyor

Kısıtlama nedeniyle oluşabilecek herhangi ihlallere karşı polis ekipleri de sokaklarda ve yollarda denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, kent genelinde birçok noktada kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurulup kontroller yapılıyor. Kontrol edilen araçlarda görev belgesi bulunan vatandaşlar yollarına devam ederken, görev belgesi bulunmayan vatandaşlara ise işlem yapılıyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet
Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet
Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet
Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet
Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet

Çin Halk Cumhuriyeti, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet - Son Dakika


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