Son dakika haberi | İnsansız yangın gözetleme kulesi Kahramanmaraş'a kuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | İnsansız yangın gözetleme kulesi Kahramanmaraş'a kuruldu

05.07.2022 17:35

Son dakika haberler... İnsansız yangın gözetleme kulesi Kahramanmaraş'a kuruldu Kahramanmaraş Orman Bölge Ekipleri, muhtemel yangınlara karşı yaptığı hazırlıkları tanıttı 24 saat İHA ve insansız gözetleme kuleleri ile orman yangınları gözetlenecek Gönüllü orman savaşçıları kırsalda ve mahallelerde, 7/24...

İnsansız yangın gözetleme kulesi Kahramanmaraş'a kuruldu

Kahramanmaraş Orman Bölge Ekipleri, muhtemel yangınlara karşı yaptığı hazırlıkları tanıttı

24 saat İHA ve insansız gözetleme kuleleri ile orman yangınları gözetlenecek

Gönüllü orman savaşçıları kırsalda ve mahallelerde, 7/24 hazır bekliyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara zamanında müdahale için belli noktalara 3 tane insansız gözetleme kulesi kurdu. Ayrıca Adana bölgesinden kalkan bir İHA günlük Mersin, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde uçarak ormanları gözetliyor.

Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 34,5'i ormanlar ile kaplı Kahramanmaraş'ta, orman yangınları başlamadan önce yeni yapılan insansız gözetleme kulelerin sağladığı görüntüler basın mensuplarına gösterildi, tatbikat yapıldı. Elmalar Şefliği tarafından Kapıçam Tabiat Parkındaki yangın tatbikatı senaryo gereği ihbar ile başladı. İhbar sonrası bölgeye İHA ve orman söndürme helikopteri gönderildi. Yer ekiplerinin yangını çevrelemesi sonrası helikopter ilk suyu boşalttı. Yer ekipleri de anında müdahale ederek yangını söndürdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, sık sık yangın tatbikatları yaptıklarını belirterek, "Sayın Bakanımız ve genel müdürünüzün açıkladığı gibi bu sene biliyorsunuz; 8 tane İHA'mız var. Bölgemizde de bir tane İHA'mız mevcut. Bu bize ne kazandırıyor? Bu bize yangına erken müdahale için önem arz ediyor. Yangın esnasında İHA'mız gördüğü yangını ve ufacık dumanı bize koordinat olarak bildiriyor. Bizde, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğündeki merkezdeki bu koordinatı arozözlerimizde bulanan tabletler üzerinde bir sistem var. O sisteme yüklüyoruz. O sistemde arkadaşlarımız direkt koordinatının üzerine yangına rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Sistem, daha da hızlı bir şekilde müdahale etme şansımızı tanıyor" dedi

Yangınlara erken müdahalenin büyük bir avantaj olduğunu belirten Koç şöyle konuştu:

"Bu sene ilk defa Kahramanmaraş'ta 3 tane insansız gözetleme kulesi kurduk. Burada devamlı 24 saat usulü canlı yayın yapıyor. Biz bunları hem bilgisayarlarımızdan, hem cep telefonlarımızdan görebiliyoruz. Oradan da gördüğümüz dumanı yine koordinatlarını alıp o sistemden arozözlerimdeki bulunan tabletlere yükleyip işçi arkadaşlarımızın kısa zamanda müdahalesini yapmaya çalışıyoruz. bu sene aynı zamanda Başkonuş kulemiz var Kahramanmaraş'ta. Oraya da sabit bir kamera kurduk. Merceği çok güçlü. Mercekte dumanları rahatlık ile görebiliyor. Bunlar aynı zamanda 360 derecede dönebilen kameralar. Herhangi bir yerde duman gördüğümüzde anında haber almış oluyoruz"

"İHA 24 saat gözetliyor"

Adana'da konuşlu İHA'nın 7/24 görev yaptığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Şu anda Adana'da bizim bölgemizdeki İHA'mızın bir tanesi. Geceleri de dolaşıyor. Yakıt almak için konuşlandığı yer bulunduğu yer Adana Havaalanı. Adana'da kalktığı zaman Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki yangınları havadayken görebiliyor. Yaklaşık 120 kilometre mesafeden yangını tespit edebiliyor. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yani herhangi bir yangın devamlı 24 saat usulü ve gözetliyor ve şunu da bize faydası var. Bu hem yangını tespit ediyor. Aynı zamanda yangın olduğu anda da o yangını canlı olarak seyredebiliyoruz yangın gözetim sisteminden. Yangının nerede daha çok ilerlediğini, nasıl ilerlediği noktasında bize bilgi veriyor. Biz de gücümüzü ona göre kaydırıp önünü kesmeye çalışıp yangını durduruyoruz. Bu şekilde canlı olarak yukarıdan seyretmemizin çok büyük avantajı var bize. Yangın büyüdüğünde, yangını her taraftan görme şansımız olmuyor. Ama İHA'yla bunu rahatlıkla yukarıdan bakıp canlı olarak seyredebiliyoruz. Bu da bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Yangının ilerlemesi daha kısa zamanda durdurmuş oluyoruz. Aynı zamanda bu sistemde şöyle bir sistemimiz de var. Hava hallerini anlık da alabiliyoruz. Bu İHA görüntüsünün üzerine meteorolojik veriler dağıtıp, rüzgar durumunda, Rüzgar ne zaman artacak? ne zaman azalacak? bunları da görüp tedbirlerimizi ona göre arttırıyoruz veya azaltıyoruz bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor"

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İnsansız yangın gözetleme kulesi Kahramanmaraş'a kuruldu - Son Dakika

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