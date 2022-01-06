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Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı - Son Dakika

Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı

06.01.2022 14:26
Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı

Son dakika haber: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karısının patronuyla ilişkisi olduğunu öğrenen koca, internetten öğrendiği uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğini otomobile yerleştirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karısının patronuyla ilişkisi olduğunu öğrenen koca, internetten öğrendiği uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğini otomobile yerleştirdi. Patlamayan EYP ile 3 gün gezen kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan D., adliyeye sevk edilirken "Çocuklarım canına kastettiler, onun için yaptım" dedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart işletmecisi olan 41 yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz Salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti. Poşeti olduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.

Bomba yapımını internetten öğrendi

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.'nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Eşinin patronu bomba ile 3 gün gezdi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi. Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.

"Çocuklarım canına kastettiler"

Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin 'Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?' sorusuna; "Söyleriz biraz sonra" diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; "Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarım canına kastettiler" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı
Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı
Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı

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Pamukkale, Denizli, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı - Son Dakika
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