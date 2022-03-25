Son dakika haberi: "İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren kocaya cinayet suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: "İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren kocaya cinayet suçlaması

25.03.2022 11:13
Son dakika haberi: "İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren kocaya cinayet suçlaması

Son dakika haberleri... BAŞAK AKBULUT YAZAR/MURAT KAYA - Beyoğlu'nda başından silahla vurulmuş haldeki dini nikahlı eşini intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren koca hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BAŞAK AKBULUT YAZAR/MURAT KAYA - Beyoğlu'nda başından silahla vurulmuş haldeki dini nikahlı eşini intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren koca hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gülseren Mamuş (17) ile sanık Suat Özlüer'in (33) dini nikahlı eş olup Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları anlatıldı.

Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı aktarılan iddianamede, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü ifade edilerek, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğünün belirlendiği kaydedildi.

Sanık cinayet iddiasını kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özlüer, maktul ile 6 aylık imam nikahlı evli olduklarını anlatarak, kıskançlık sebebiyle ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

Olay günü eşine kendisini aldatmadığını anlatmaya çalıştığını ve bu sırada alkol aldığını belirten Özlüer, oda içerisinde bulunan gardıroptan silah çıkardığını ve elinde silah varken konuşmaya devam ettiğini aktardı.

Tartışma sırasında tabanca ile duvara iki el ateş etmesi üzerine eve gelen komşuları Ceylan K'yi dışarı çıkardığını ifade eden sanık Özlüer, daha sonra silahın şarjörünü çıkararak sehpanın üzerine koyduğunu, tuvalete gitmek için odadan çıkacağı sırada bir el silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Sanık Özlüer, kanlar içerisinde yerde yatan eşini kucağına alarak sokaktan geçen bir arabaya koyup hastaneye götürdüğünü belirterek, maktulü öldürmediğini iddia etti.

İddianamede, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

YORUMLAR
500
İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı Üç Kuruş 20. Bölüm Fragman Üç Kuruş 20. Bölüm Fragman

Cinayet, Beyoğlu, İntihar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'İntihar etti' dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren kocaya cinayet suçlaması - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: "İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren kocaya cinayet suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement