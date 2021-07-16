Irak Başbakanı el-Kazımi: "Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin katili yakalandı" - Son Dakika

- Irak Başbakanı el-Kazımi: "Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin katili yakalandı"

ERBİL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, geçtiğimiz yıl başkent Bağdat'ta düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin katilinin yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başkent Bağdat'ta evinin kapısının önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürülen Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin katilinin yakalandığını açıkladı. Başbakan el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Hişam el-Haşimi'nin katilini yakalayacağımıza dair söz vermiştik, işte bu sözümüzü yerine getirdik. Bundan önce de Ahmet Abdulsamet'in katillerini yakalamıştık. Güvenlik güçlerimiz yüzlerce masum insanı öldüren katilleri adalete teslim etmişti" ifadelerini kullandı.

Katil, İçişleri Bakanlığı'nda subay

Irak medyasına yansıyan haberlerde, el-Haşimi'nin katili Irak İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir olduğu belirtildi. Irak İçişleri Bakanlığı'nda subay olan Ahmet Hamdavi Uveyd Maric el-Kinani'nin itirafları bir televizyon kanalında yayınlandı. Irak polis teşkilatına 2007 yılında katılan el-Kinani, yasa dışı gruplara üye olduğunu ve cinayet gecesi birlikte olduğu gruba silahları, ismini açıklamadığı bir kişi tarafından dağıtıldığını söyledi. El-Haşimi'yi devletin silahı ile öldürdüğünü söyleyen el-Kinani, itirafında suikastın kimin tarafından düzenlendiğine dair bilgi vermedi.

Bağdat'ta güvenlik önlemleri

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin katilinin yakalandığı açıklamasının ardından Bağdat'ta güvenlik önlemleri alındı. Başkentin merkezindeki Cadriye ve korunaklı Yeşil Bölge'nin çevresinde tank ve zırhlı araçlar görüldü.

Öte yandan Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesi büyük bir yankı uyandırmış, el-Haşimi'ye yakın kaynaklar olayın arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların olduğu iddiasında bulunmuştu.