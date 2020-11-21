Son dakika haberi... Irak Başbakanı Kazımi, Kudüs Gücü Komutanı Kaani'yi kabul etti - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'yi başkent Bağdat'ta kabul ettiği bildirildi.

Irak hükümetine yakın ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı general Kaani'nin geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Kazımi'nin resmi daveti üzerine Bağdat'a gelerek, Irak Başbakanı ile kahvaltıda bir araya geldiğini aktardı.

Yeşil Bölge'deki hükümet sarayında gerçekleşen kabulde nelerin ele alındığı ise henüz bilinmiyor.

Irak ve İran makamlarından da görüşme ve içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaani'den önce Kudüs Gücü Komutanlığı'nı yapan Kasım Süleymani, 3 Mart'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.