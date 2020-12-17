Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bulunduğu makam aracını süvarilerin protokol kapısına kadar eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Kazımiyi karşılaması
Erdoğan ve Kazımi'nin tören alanındaki yerlerini almaları
İki ülkenin milli marşlarının çalınması
Kazımi'nin Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamlaması
İki ülke heyetlerinin takdimi
Merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz vermeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşıladı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.
- Kaynak: AA
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